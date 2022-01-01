Компания «РТ Лайн» внедрила ИТ-решение «Электронный диспетчер» Поделиться Твитнуть

Придерживаясь современных подходов к организации работы предприятия, компания «РТ Лайн» регулярно внедряет ИТ-решения с целью оптимизации различных процессов и более эффективного перераспределения функционала сотрудников.

Одной из последних разработок, которую реализовала «РТ Лайн», стал ИТ-продукт «Электронный диспетчер». Система позволяет выпускать на линию водителей без участия диспетчера.

Ключевым звеном системы стал постамат самообслуживания с заданным набором ячеек, в которых находится весь комплект документов и вспомогательного оборудования, необходимых водителю для выхода на линию: папка с документами, валидатор для продажи билетов, браслет для контроля режима труда и отдыха, ключи от транспортного средства и т.д.

Для открытия ячейки водитель должен получить допуск к управлению транспортным средством. Для этого он сканирует свое водительское удостоверение на специальном сканере, который является частью системы «Электронный диспетчер». Программа проверяет данные, после чего распечатывает заполненный путевой лист с электронно-цифровой подписью диспетчера и заносит информацию в электронный журнал движения путевых листов. Система автоматически контролирует режим труда и отдыха водителя, поэтому, если водитель пришел раньше, она сообщит данные: время, когда необходимо подойти за путевым листом; время выезда и номер транспортного средства.

После получения путевого листа водитель проходит предрейсовый медицинский осмотр, в ходе которого медицинский работник осматривает водителя, сканирует штрих-код на путевом листе и подтверждает допуск к управлению транспортным средством в системе. Программа отправляет команду на постамат, разрешающую выдать документы и необходимое оборудование. Если в процессе медицинского осмотра были обнаружены отклонения, система не отправляет команду на постамат и сигнализирует диспетчеру о необходимости замены водителя из резервного списка.

После прохождения медицинского осмотра водитель сканирует путевой лист через встроенный сканер в постамате, в результате чего открывается ячейка, закрепленная за транспортным средством. Водитель забирает из ячейки комплект документов и оборудования для выезда на линию.

Внедрение системы «Электронный диспетчер» позволило «РТ Лайн» значительно сократить время подготовительно-заключительного периода у водителей, исключить человеческий фактор из процесса выдачи документации, оптимизировать работу персонала и достигнуть экономического эффекта. Система отвечает всем требованиям транспортного законодательства.

В процессе внедрения системы «Электронный диспетчер» «РТ Лайн» провела работы по оптимизации документов водителей — в компании было принято решение расположить всю необходимую информацию с обратной стороны путевого листа. Предварительно специалисты компании провели работу по унификации и согласованию формы путевого листа со всеми инстанциями, регулирующими процесс перевозок общественным транспортом.

Теперь водитель может ознакомиться на одном ресурсе с расписанием движения, временем выезда, возвращения, пересменки, прохождения контрольных точек; местом и временем для отдыха и обеда; расписанием заправки транспортного средства; билетно-учетной ведомостью, а также контактной информацией в случае возникновения непредвиденной ситуации или выхода из строя оборудования. Внедрение формы путевого листа позволило сократить расходы на бумажные носители, повысить скорость и качество обработки документов.

«Идея бесконтактной выдачи документации и оборудования возникла в «РТ Лайн» во время пандемии. Учитывая, что ни одна из транспортных компаний в сфере пассажирских перевозок не автоматизировала диспетчерские пункты, перед специалистами «РТ Лайн» стояла непростая задача. Разработка, тестирование и внедрение продукта проходило в несколько этапов, в результате чего получился полноценный продукт, отвечающий всем требованиям законодательства и решающий ключевые моменты работы автотранспортного предприятия.

В дальнейшем «РТ Лайн» планирует дополнить систему несколькими модулями, которые позволят еще более эффективно выстроить процессы в компании», — сообщат директор филиала «РТ Лайн» в Перми Елена Быстрова.

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