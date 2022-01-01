В Прикамье резко выросло число заражённых коронавирусом За сутки выявлено 275 новых случаев Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 275 новых случаев COVID-19 (сутками ранее было зарегистрировано 189 заболевших). Среди заражённых 115 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 35 человек, 197 выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Березниках и Осинском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 448 895. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9112 человек.

В ведомстве также сообщили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в последние дни интенсивно увеличивается в 44 российских регионах, в том числе Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

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