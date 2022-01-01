В Перми возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве ЖК «Триумф» Об этом стало известно на заседании краевого суда, где прокуратура оспаривала приговор застройщику Поделиться Твитнуть

ЖК "Триумф"

Константин Долгановский

В Перми возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Триумф», об этом стало известно на заседании краевого суда, где прокуратура оспаривала приговор главе правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» Сергею Синюшову по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РБК-Пермь.

В сентябре Синюшов был приговорён Свердловским райсудом Перми к четырём годам условно. Гособвинение посчитало приговор слишком мягким и в вышестоящей инстанции потребовало реального срока для осуждённого, однако краевой суд надзорный орган не поддержал.

Напомним, председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2», ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» судили за то, что с апреля 2014-го по июнь 2017 года он в корыстных интересах неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой организации.

В результате около 600 участников строительства не получили квартиры в четырёх недостроенных домах, расположенных по улицам Карпинского и Норильской, две организации обанкротились, а некоторые потерпевшие полностью лишились средств к существованию.





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