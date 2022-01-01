Прокуратура посчитала приговор председателю правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» слишком мягким Материалы направлены в Пермский краевой суд Поделиться Твитнуть

«Триумф. Квартал 2»

skyscrapercity.com

Пермская краевая прокуратура обжаловала приговор в отношении председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2», ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» в связи с мягкостью назначенного наказания, об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, 19 сентября Свердловским районным судом Перми был вынесен приговор в отношении руководителя, он был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы условно, в течение трёх лет он также будет лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительства.

«Поскольку назначенное наказание осужденному не соответствует целям и задачам правосудия, защите прав и законных интересов личности, общества, государства, не отвечает требованиям справедливости с целью ужесточения назначенного наказания прокуратура внесла апелляционное представление на приговор суда первой инстанции», — заявили в прокуратуре.

Материалы направлены в Пермский краевой суд.

Напомним, председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2», ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» судят за то, что с апреля 2014-го по июнь 2017 года он в корыстных интересах неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой организации.

В результате около 600 участников строительства не получили квартиры в четырёх недостроенных домах, расположенных по улицам Карпинского и Норильской, две организации обанкротились, а некоторые потерпевшие полностью лишились средств к существованию.

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