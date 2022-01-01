В Перми осуждён председатель правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» По его вине 600 участников строительства не получили квартиры в четырёх недостроенных домах Поделиться Твитнуть

ЖК "Триумф"

Константин Долгановский

В Свердловском райсуде Перми вынесен приговор в отношении председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2», ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Он признан виновным в совершении двух уголовных преступлений, а именно в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В суде было установлено, что с апреля 2014-го по июнь 2017 года обвиняемый в корыстных интересах неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой организации.

В результате около 600 участников строительства не получили квартиры в четырёх недостроенных домах, расположенных по улицам Карпинского и Норильской, две организации обанкротились, а некоторые потерпевшие полностью лишились средств к существованию.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно, в течение трёх лет он также будет лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительства.

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