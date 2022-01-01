Новый омбудсмен Прикамья покинул политсовет реготделения «Единой России» Игорь Сапко также приостановил членство в партии Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявил, что приостанавливает членство в партии «Единая Россия» и покидает состав политсовета реготделения. Заявление прозвучало в эфире радио «Спутник».

Как отметил Сапко, такое решение принято, так как должность омбудсмена находится вне политики, а задачи уполномоченного — защищать интересы всех жителей.

Напомним, 24 ноября краевой парламент проголосовал за назначение Игоря Сапко на должность регионального омбудсмена. На этом посту он сменил Павла Микова.

Бывший глава Перми и экс-депутат Госдумы Игорь Сапко состоял в партии «Единая Россия» с 2006 года.

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