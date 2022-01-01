Пермяки тяжело переживают расставание с иностранными автомобильными брендами Две трети опрошенных считают их уход большой потерей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки высказали своё отношение к уходу из России иностранных автомобильных брендов. Две трети опрошенных (67%) жителей Пермского края считают это событие большой потерей. Опрос провёл автомобильный сайт Дром.

При этом в среднем по стране уход автомобильных брендов назвали большой потерей только 59% респондентов.

Не видят проблем и считают, что российскому авторынку поможет параллельный импорт, 16% автолюбителей региона. 12% ответили, что место ушедших с рынка иностранных брендов займут китайские марки, ещё 5% полагают, что спрос удовлетворит отечественный автопром.

Тяжелее всего расставание с иностранными авто восприняли жители столиц, автолюбители Дальнего Востока больше всех в стране надеются на параллельный импорт, а жители Кавказа сильнее остальных россиян верят в отечественного производителя.

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