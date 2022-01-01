Максим Артамонов В Перми прокуратура проводит проверку в связи с происшествием на ТЭЦ-9 Ранее проверку начал следком Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку в связи с происшествием в одном из цехов на ТЭЦ-9. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, в результате использования газобаллонного оборудования при проведении ремонтных работ кровли объекта произошло возгорание.

На место происшествия выехал прокурор Индустриального района Роман Владимиров и его заместитель. Надзрный орган даст правовую оценку обстоятельствам произошедшего.

Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м. В ходе пожара пострадали трое человек, один из которых скончался.

По факту смерти и получения травм работниками во время пожара возбуждено уголовное дело. Также следствие назвало предварительную причину возникновения пожара — он произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.

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