Елена Синица Жителям Прикамья рассказали, как и где оформить новое единое пособие на детей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Сегодня, 30 ноября, состоялось заседание краевого правительства. В частности, был рассмотрен вопрос изменений в законодательстве по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми.

С 1 января 2023 года вводится единое ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам.





Размер выплат будет составлять от 50 до 100% величины прожиточного минимума для детей — от 6363 до 12 726 руб., для беременных — от 50 до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — от 6979,5 до 13 959 руб.





Получить эти деньги смогут семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного уровня. При этом период расчёта — 12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения.





По словам министра соцразвития региона Павла Фокина, получателями пособия станут семьи, воспитывающие почти 40% детского населения Пермского края. На выплаты в 2023 году из федерального бюджета направляется 18,9 млрд руб., ещё 6,3 млрд руб. — из регионального.





Это ежемесячное пособие объединит несколько видов выплат: беременным женщинам, на первого ребёнка, на третьего ребёнка, а также на детей 3-7 и 8-17 лет.

Для того чтобы оформить пособие, достаточно будет подать одно заявление через портал Госуслуг, через МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.





«Это делается, прежде всего, для удобства людей в части оформления документов. Если сейчас семьи отдельно оформляют документы по каждому из пособий, то теперь создаётся сервис, который позволит один раз подать заявление и далее удобно и комфортно получать положенные выплаты», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.





В Прикамье получать пособие будут более 200 тыс. детей, добавил он.

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