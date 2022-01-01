В Прикамье установилось аномально высокое атмосферное давление Оно продолжит расти до 2 декабря Поделиться Твитнуть

Из-за мощного сибирского антициклона, накрывшего всю европейскую территорию России, в Пермском крае установилось аномально высокое атмосферное давление.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на Гидрометцентр России, атмосферное давление в Перми будет расти до 2 декабря.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», уже сейчас давление в краевом центре повысилось до 769 мм рт. ст., а в пятницу ожидается 772 мм рт. ст. при норме 748.

Это является серьёзным изменением атмосферного давления и может привести к ухудшению самочувствия метеочувствительных людей.

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