Утром — стулья, вечером — деньги: принципы траншевой ипотеки Поделиться Твитнуть

До Нового года остался 31 день и чтобы ваши мечты о покупке квартиры не остались просто желанием, записанным на листок, или красивой картинкой в карте желаний, PAN City Group1 предлагает новую возможность покупки жилья — ИПОТЕКУ ТРАНШАМИ2.

Это классическая ипотека от Сбербанка на приобретение недвижимости, только сумма займа делится на несколько частей (траншей). После регистрации договора участия в долевом строительстве покупатель оплачивает первоначальный взнос в размере минимум 15% от стоимости квартиры и первый ипотечный транш , в размере 35% от стоимости квартиры. Оставшиеся 50% от стоимости квартиры перечисляются вторым траншем застройщику после сдачи дома в эксплуатацию.

Основные преимущества траншевой ипотеки для покупателя заключаются в том, что пока дом строится, проценты начисляются лишь на первый транш, а не на всю сумму ипотеки. В итоге заемщик получает комфортный размер ежемесячного платежа на период до сдачи дома в эксплуатацию и меньше переплачивает. Кроме того, во время так называемого «льготного» периода покупатель квартиры может либо накопить определенную финансовую подушку, либо к дате перечисления Застройщику 2 транша в преддверии сдачи новостройки реализовать квартиру на вторичном рынке и, соответственно, не брать второй транш.

Важно: на данном этапе строительства дома вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир, и купить квартиру мечты по привлекательной цене, ведь с ростом дома растет стоимость и выбывают из продажи самые привлекательные предложения.

Рассмотрим вариант траншевой ипотеки на примере функциональной квартиры формата 5 евро площадью 104,5 кв. м. в ЖК «Талисман» по цене СТАРТА ПРОДАЖ — 9 718 500р3.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке — 15% от стоимости квартиры (1,457 млн. руб), первый ипотечный транш 35% от стоимости квартиры на период строительства составит всего 3,4 млн. руб., а второй (завершающий) транш (в данном случае это 50% от стоимости квартиры) перечисляется застройщику после сдачи дома в эксплуатацию.

Таким образом, пока строится дом, размер вашего ежемесячного платежа составит ВСЕГО 19 800 руб.!

Успевайте! В наличие всего 6 квартир с данной планировкой — это отличное пространство для большой и дружной семьи: четыре спальни, просторная кухня-гостиная, два полноценных санузла и вместительная гардеробная.

ЖК «Талисман4» — новый комфортный дом в самом центре Мотовилихинского района. Комплекс состоит из трёх секций переменной этажности и располагается по адресу на ул. КИМ, 45 в трёх минутах от УДС «Молот». Это развитый район, где разнообразная инфраструктура сочетается с размеренным ритмом жизни. В шаговой доступности — школы и детские сады, парки и скверы, больницы и салоны красоты, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. В доме предусмотрена всесезонная детская площадка и зона отдыха, а также помещение для хранения колясок и велосипедов. Все, что нужно для комфортной жизни с детьми! Срок сдачи жилого комплекса — 3 квартал 2024 года.

Успевайте воспользоваться удобными условиями покупки квартир в жилом комплексе «Талисман» от PAN City Group!

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 Цена действительна на 30.11.2022 года.

3 «Ипотека траншами» по программе «Господдержка 2020», «Ипотека для IT», «Господдержка для семей с детьми» по ставке от 4,7% доступна для заемщиков, которые приобретают строящееся жилье у юридических лиц, в случае заключения Застройщиком и ПАО Сбербанк партнерского соглашения, в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека траншами». Сделка проходит с применением услуги «Сервис электронной регистрации», а также с оформлением страхования жизни и здоровья заемщика в ПАО Сбербанк. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита: 300 000 руб. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., срок кредитования от 12 до 360 месяцев, первоначальный взнос от 15%. Валюта — рубли РФ. Количество траншей и их размер (в том числе размер первого транша) не ограничены и могут быть любыми на усмотрение Застройщика. Не сочетается с субсидированной ипотекой и комплексными продуктами.Условия действительны на 30.11.22 г.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог находящейся в собственности квартиры в пользу банка. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Подробности в офисе продаж и по телефону 50-50-55.

4 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства

PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».Цена действительна на 30.11.2022 года.«Ипотека траншами» по программе «Господдержка 2020», «Ипотека для IT», «Господдержка для семей с детьми» по ставке от 4,7% доступна для заемщиков, которые приобретают строящееся жилье у юридических лиц, в случае заключения Застройщиком и ПАО Сбербанк партнерского соглашения, в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека траншами». Сделка проходит с применением услуги «Сервис электронной регистрации», а также с оформлением страхования жизни и здоровья заемщика в ПАО Сбербанк. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита: 300 000 руб. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., срок кредитования от 12 до 360 месяцев, первоначальный взнос от 15%. Валюта — рубли РФ. Количество траншей и их размер (в том числе размер первого транша) не ограничены и могут быть любыми на усмотрение Застройщика. Не сочетается с субсидированной ипотекой и комплексными продуктами.Условия действительны на 30.11.22 г.Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог находящейся в собственности квартиры в пользу банка. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Подробности в офисе продаж и по телефону 50-50-55.ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

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