В Прикамье коронавирусом заболели ещё 189 человек Скончались два местных жителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 189 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 92 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 27 человек, 100 выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, в Кунгурском и Лысьвенском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 448 620. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9110 человек.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.