Желающих приобрести дебиторскую задолженность сына владельца компании «Экс Авто» не нашлось

Аукцион должен был состояться 30 ноября

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Торги по продаже дебиторской задолженности Ивана Ярушина, являющегося сыном бывшего гендиректора ООО «Экс Авто» Алексея Ярушина, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Размер задолженности составляет более 492 млн руб. Начальная цена лота была назначена в размере 0,01 от суммы — 4,9 млн руб.

Аукцион объявила конкурсный управляющий ООО «Экс Авто» Мария Булатова 20 октября, пройти он должен был 30 ноября.

Напомним, в октябре 2015 года ООО «Экс Авто» было признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим была назначена Мария Булатова. Кредиторами (заявителями) в процессе выступали ЗАО «Сталепромышленная компания», ОАО «Банк Уралсиб» и ОАО «Банк БТБ».

Согласно данным бухгалтерской отчётности, активы должника на 1 января 2015 года составляли 1 млрд 599 млн 962 руб. Обязательства должника, отражённые в балансе, составляют 1 млрд 701 млн 825 тыс. В реестр требований кредиторов включены требования на 1 млрд 642 млн 311 тыс.

На момент банкротства автохолдинг обладал более чем десятью автосалонами в Перми, Березниках и Чусовом. В портфеле компании, кроме «АвтоВАЗа», было 12 брендов.

Вскоре директор автохолдинга Алексей Ярушин и его сын Иван Ярушин стали одними из первых пермяков, попавших под закон о банкротстве физических лиц.

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