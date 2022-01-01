Максим Артамонов В Пермском крае мобилизованным предоставят отсрочку по оплате аренды имущества Также они смогут расторгать договоры без штрафов Поделиться Твитнуть

В Прикамье добровольцам, контрактникам и мобилизованным, которые являются арендаторами государственного имущества, в том числе земельных участков, предоставят отсрочку от арендной платы. Об этом сообщила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова во время заседания регионального правительства.

Она уточнила, что мобилизованные также получат возможность расторжения договора, если они посчитают это необходимым, без применения каких-либо штрафных санкций, которые предусмотрены гражданским законодательством.

Им будет предоставлена отсрочка, если земельные участки не используются.

Речь идёт о физических лицах, ИП и юрлицах, где одно и то же физлицо является единственным учредителем и руководителем.

Ведерникова добавила, что эти меры поддержки приняты на уровне РФ в отношении федерального имущества и федеральных земельных участков.

На этом же заседании правительства министр социального развития Павел Фокин сообщил, что выплаты по всем заявлениям, которые поступали к властям от мобилизованных пермяков и их родственников, завершены.

«Все выплаты завершены, остались буквально штучные вещи. Перешли с военкоматом в текущий режим — они передают нам списки, мы производим выплаты. По матпомощи семьям с детьми выплаты на каждого ребёнка произведены 100%», — сказал Фокин.

Напомним, неделю назад чиновник сообщал, что детям из семей мобилизованных (3730 детей) было выплачено по 15 тыс. руб. на общую сумму 56 млн руб. Речь идёт о единовременных выплатах в 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка и на детей до 23 лет, которые учатся очно в вузах и сузах.

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