Елена Синица Житель Пермского края сменил фамилию, чтобы не платить алименты Также он сменил место жительства Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В Пермском крае мужчина накопил долг по алиментам в размере 0,5 млн руб. и внезапно исчез из поля зрения судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина вновь женился и взял фамилию жены, переехав на её жилплощадь. Сотрудники УФССП узнали место работы его жены, там и увидели мужчину, который её встречал.





В результате на него был составлен протокол по КоАП РФ. Так как алиментщик испугался ответственности, он обратился к взыскательнице за помощью. Женщина пошла навстречу отцу ребёнка, приехала в отдел и привезла соглашение о добровольном погашении долга по алиментам, которое должник тут же согласился подписать.





Если мужчина не выполнит свои обязательства, то ему грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

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