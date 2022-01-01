Елена Синица В Прикамье у неплательщика налогов арестовали автомобиль за 7 миллионов Задолженность превысила 3 миллиона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Житель Большесосновского района накопил налоговую задолженность в размере 3,5 млн руб. Из-за этого он может лишиться своего грузового тягача. Об этом сообщает пресс-служба УФФСП России по Пермскому краю.

Отмечается, что мужчину предупредили о возбуждении исполнительного производства, но он всё равно продолжал игнорировать приставов.





Позднее неплательщика уже привезли в отделение приставов и потребовали объяснений. Тот пообещал расплатиться с долгами до конца года.





Верить должнику на слово никто не стал, поэтому был арестован его тягач Volvo стоимостью 7 млн руб. Если мужчина не закроет долги в срок, то тягач реализуют на торгах.

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