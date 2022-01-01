Максим Артамонов В Пермском крае выделено 52,5 млн рублей на оборудование в школах мастерских Они появятся в 15 образовательных учреждениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году 15 образовательных учреждений в муниципалитетах Пермского края получат оборудование для мастерских по предмету «Технология» (для мальчиков). Школы были определены по итогам конкурсного отбора на 2023 год. Об этом рассказала министр Раиса Кассина во время заседания краевого правительства.

Чиновница уточнила, что в числе этих образовательных учреждений школы Перми и Пермского округа, Лысьвы, Ильинского, Верещагино, Кудымкара, Соликамска, Чусового, Юсьвы, Александровска, Чердыни, Чайковского и Губахи. На поставку оборудования будет выделено 52,5 млн руб.

«В этом году мы отбираем 15 школ, и в следующем году отберем тоже 15. Средства регионального бюджета — это 3,5 млн руб. на каждую школу. Это большая сумма, на неё много можно приобрести, поэтому и много заявок», — пояснила Кассина.

В этом году оборудование получили 10 школ в разных территориях Пермского края. Речь идёт о станках лазерной резки, 3D-принтерах и токарных станках с программным обеспечением.

Для участия в конкурсе в школе должна быть образовательная программа с модулем «Технология обработки материалов» и отдельные помещения по предмету «Технология». Кроме этого, должны быть соответствующие учебники, учителя-предметники и договоры сотрудничества с образовательными и иными организациями, в том числе предприятиями.

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