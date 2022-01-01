Елена Синица Порядка 12% прикамцев не могут оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты Чаще всего это работники сфер туризма и автомобильного бизнеса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день 42% работающих жителей региона оформляют налоговый вычет. Ещё 46% сообщили, что у них нет подходящих статей расходов. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Из тех, кто оформляет вычет, порядка 18% выбирают имущественный. Ещё 15% делают вычет по расходам на лечение, а 8% — на обучение. Примерно 5% опрошенных заявили, что получают инвестиционный вычет. Отметим, что у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов.





В то же время, 12% хотели бы оформить налоговый вычет, но не могут этого сделать из-за неофициального дохода.





Чаще всего не могут получить налоговый вычет из-за неофициального дохода представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (23%), «Автомобильный бизнес» (22%), а также «Консультирование» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 20%). Имущественный налоговый вычет чаще прочих оформляют представители сфер «Добыча сырья» (28%), «Банки, инвестиции, лизинг» (24%) и «Бухгалтерия» (23%).

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