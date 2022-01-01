В Прикамье упавшему в открытый колодец ребёнку выплатят компенсацию ЧП произошло в июле 2022 года Поделиться Твитнуть

В Соликамске Пермского края по требованию прокурора будет выплачена компенсация возмещения вреда в пользу ребёнка, пострадавшего в результате падения в открытый люк колодца. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

ЧП произошло в июле 2022 года. Ребёнок, гуляя по улице, упал в открытый колодец глубиной около трёх метров. В результате падения мальчик получил телесные повреждения. Мать несовершеннолетнего написала заявление на собственника коммунального объекта, который не обеспечил безопасность при эксплуатации системы водоснабжения.

По итогам проверки прокурором руководителю организации внесено представление, а дело о моральной компенсации было направлено в суд.

Последний взыскал с коммунальщиков в пользу пострадавшего 100 тыс. руб.

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