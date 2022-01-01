В Перми эвакуировали торговый центр «Шоколад» Проверяли работу пожарной сигнализации Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Утром 30 ноября из ТЦ «Шоколад» в Перми были эвакуированы персонал и посетители. Как сообщили очевидцы, сработала пожарная сигнализация, и служба безопасности попросила всех пройти на выход.

Сам торговый центр открывается в 10:00, поэтому на местах находились, в основном, продавцы, но в магазине «Лента» уже были покупатели.

В ТЦ «Новому компаньону» сообщили, что проводилась плановая проверка работы систем противопожарной безопасности. В минтербезе подтвердили, что никаких ЧП на территории торгового центра не было.

Через некоторое время персоналу разрешили вернуться на рабочие места.

Олег Антонов

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.