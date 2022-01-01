Елена Синица В Пермском крае снижается средний размер автокредита За месяц показатель упал на 5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре 2022 года средний размер автокредита в Пермском крае составил 921,9 тыс. руб. Это на 5% меньше, чем месяцем ранее (в сентябре — 969,9 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике среднего размера автокредита, занимая 27-е место.





В целом по стране этот показатель составил 1,08 млн руб., снизившись на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2022 года — 1,15 млн руб.).





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае средний срок автокредита, по данным на октябрь 2022 года, составил пять лет.

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