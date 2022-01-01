Елена Синица
Директор компании из Прикамья скрыл от налоговой более 8 миллионов
Суд назначил ему штраф
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В Пермском крае директора одной коммерческой организации признали виновным в сокрытии от уплаты налогов более 8 миллионов рублей. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой следком.
Поясняется, что эта организация занималась строительством жилых и нежилых зданий. Директор организации знал о своей налоговой задолженности и умышленно скрывал доходы, с которых её бы взыскали.
Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
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