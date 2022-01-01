Максим Артамонов Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отклонил иски властей и защитников Сада соловьёв на решение Пермского краевого суда

Экоактивисты и градозащитники считают, что это решение кардинально ухудшит ситуацию во всех жилых районах Поделиться Твитнуть

Сад соловьёв

Четвёртый апелляционный суд в Нижнем Новгороде 29 ноября отклонил апелляционные жалобы краевых и городских властей, а также координатора проекта «Слушай соловья» Надежды Баглей на решение Пермского краевого суда, признавшего незаконной рекреационную зону в долине речки Уинка. Об этом в своём telegram-канале сообщил градозащитник Денис Галицкий.



Мотивировочное решение апелляционного суда будет известно через две недели.



«Это решение кардинально ухудшит ситуацию во всех жилых районах, потому что ничего, кроме жилья, строить не будут, и ни о никакой обеспеченности той или иной социальной инфраструктурой даже говорить не придётся. Максимально размытое регулирование, реализованное в новом Генплане Перми, максимально ухудшит ситуацию», — считает Галицкий.



Вместе с тем градозащитник полагает, что для Сада Соловьёв не всё потеряно: впереди кассационный суд, а также проблема может быть решена установлением территории общего пользования и изъятием участков.



Защитники текущего статуса Сада соловьёв считают, что нужно обратиться в мэрию Перми, гордуму и к губернатору Пермского края, чтобы городские и краевые власти предусмотрели в бюджете деньги для выкупа участков и заменили зонирование. По их мнению, это позволит сохранить уникальную зелёную территорию от застройки.

«Очень печально, что апелляционный суд встал против рекреационного зонирования. Это плохо и для Сада, и в целом для Перми. Можно сказать, что попрали право жителей на парки и на благоприятную окружающую среду. В угоду частным интересам», — сообщила «Новому компаньону» Надежда Баглей.



Напомним, сейчас территория парка «Уинка» и Сада соловьёв находится в зоне парков Р-1. Ранее мы писали, что ООО СЗ «Садовый» направило властям обращение об установлении зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 на участке по ул. Уинской, 2.



В июне этого года Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Пермского края одобрила предложение об установлении подзоны, разрешающей строительство жилого дома в 16 этажей, с коэффициентом плотности застройки 2,22.



В том же месяце была достигнута четырёхсторонняя договорённость между краевой, городской администрацией, застройщиком и общественностью. В её рамках был утверждён проект соглашения, в соответствии с которым застройщик обязуется разработать документацию планировки территории Сада соловьёв возле Уинки в Перми, которая поможет закрепить рекреационный статус парковой зоны. Компания также должна провести на этом участке работы по благоустройству, а городу девелопер должен передать часть своего земельного участка под обустройство кромочных улиц.



Однако вначале ноября стало известно, что краевые власти приняли постановление о смене территориального зонирования по ул. Уинской, 2. Рядом с Садом соловьёв будет установлена подзона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой застройки в 16 этажей и коэффициентом плотности 2,22.



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