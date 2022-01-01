Максим Артамонов Пермь заняла 34 место в рейтинге российских городов по окупаемости комнат В краевой столице доходность такого вложения составит 9,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали, сколько можно заработать, если купить комнату и сдавать её в аренду круглый год. Для расчётов были взяты показатели доходности и окупаемости комнат в 70 российских городах России. Рейтинг составлялся без учёта расходов на ремонт, продвижение объекта на рынке аренды и прочих затрат собственника.





Как выяснилось, самыми доходными оказались комнаты в Кирове — их владельцы в среднем могут получить 16,2%. По меркам рынка недвижимости, это очень высокий процент. В этом городе комнаты одни из самых дешёвых в стране — 532 111 руб., а ежемесячная плата составляет 7177 руб. Окупаемость комнаты в Кирове — шесть лет и два месяца.







В тройке лидеров по доходности и окупаемости также Рязань (14,5% и 6,9 года) и Вологда (14,1% и 7,1 года).







Пермь оказалась в этом списке на 34 месте. Стоимость комнаты в столице Прикамья составляет 942 064 руб., а ежемесячная аренда — 7788 руб. Доходность такого вложения для пермяка — 9,9%, а окупаемость — 10 лет и один месяц.







Самые низкие показатели — в столицах. Например, Москва заняла первое место в антирейтинге, показав всего 4,3% доходности и 23,5 года окупаемости. А Санкт-Петербург — шестое место с 5,3% и 18,8 года. Такие показатели связаны со слишком высокой стоимостью недвижимости, которая в последние годы ещё и дорожала невиданными темпами, отмечают эксперты. Например, за последние три года цена комнат в Москве выросла на 52%, а аренда упала на целых 20%.







В среднем по России комната стоит 1 171 727 руб., сдаётся за 8100 руб. в месяц, её доходность равна 8,3%, а окупаемость 12,1 года.







«Мы сравнили эти показатели с показателями трёхлетней давности. Оказалось, что с 2019 года средняя комната подорожала на 47% и стала сдаваться на 23% дороже. Её доходность для собственника, сдающего её в аренду, упала на 1,6 п.п., а срок окупаемости вырос на 2,1 года», — пояснил гендиректор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

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