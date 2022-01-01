Максим Артамонов В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи и КамАЗа Авария случилась на трассе Чернушка—Оса Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Чернушка сегодня"

В результате ДТП на трассе Чернушка—Оса, где столкнулась карета скорой помощи и КамАЗ, погиб один человек и ещё трое пострадали, в том числе водитель скорой. Сейчас он находится в реанимации.

Как уточнили в ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла 26 ноября около 21:00. По дороге Оса—Чернушка в сторону села Уинское двигался грузовик. На 68-м километре дороги 37-летний водитель грузовика не предоставил преимущество машине скорой помощи, в результате произошла авария.

По данным краевого минздрава, скончалась пациентка, её везли в Осинскую больницу. В тяжёлом состоянии сейчас находится водитель скорой. Два фельдшера получили травмы, их госпитализировали.

По факту ДТП сейчас проводится проверка.

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