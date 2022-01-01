Максим Артамонов В начале декабря пройдёт краевой кинофестиаль «Радуга Прикамья» Зрителям представят 53 фильма Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба фестиваля "Радуга Прикамья"

Со 2 по 4 декабря состоится краевой кинофестиваль пермских кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья». Зрители смогут увидеть игровые и документальные фильмы, анимацию и экспериментальное кино, поучаствовать в мастер-классах и просмотреть кинохит Берлинского кинофестиваля.

Как сообщается на официальной странице кинофестиваля ВКонтакте, все фильмы конкурсной программы сняты режиссёрами Пермского края.

По итогам отбора в шорт-лист вошли 53 фильма от кинематографистов и видеолюбителей из Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Лысьвы, Нытвы, Осы, Перми, Чайковского, посёлка Николаев Посад, сёл Усть-Гаревая и Усть-Кишерть.

Кинофестиваль откроет спецпоказ остросоциальной драмы «Продукты 24» — игровой фильм российского режиссёра Михаила Бородина. Премьера ленты состоялась в феврале этого года на 72-м Берлинском кинофестивале. После показа состоится обсуждение фильма с исполнительницей главной роли Зухарой Сансызбай. Она сыграла трудовую рабыню, которую держат в заключении на протяжении долгого времени. Модератором обсуждения выступит киножурналист Лара Павлова. Это единственный показ, куда нужно купить билет.

Вне конкурса пройдут показы программы «Первый экран», которая даёт возможность показать фильмы зрителям и молодым кинематографистам, а также собрать первые зрительские отзывы аудитории.

Команда научно-популярного фильма «Наследница. Усольские тайны» из Соликамска впервые представит ленту широкому зрителю. Сюжет картины разворачивается вокруг музея «Усолье Строгановское», где начинается путешествие маленькой Ани по истории села и знаменитого рода Строгановых.

На фестивале также запланированы образовательные мастер-классы от профессионалов кино. Режиссёр монтажа Сергей Иванов расскажет о своей работе как важнейшей части художественного процесса.

Обозреватель «Эсквайра», внештатный автор «Искусства кино», «Афиши» и «Огонька» Егор Москвитин прочитает лекцию о кино. Кинокритик ответит на вопрос, как исследовать время через сериалы и фильмы.

На каких площадках России презентовать своё кино, поделится сооснователь проекта для молодых кинематографистов «Питчинги» Наталия Егорова.

Показы конкурсных и внеконкурсных программ «Радуги Прикамья» состоятся в залах киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17). Вход бесплатный и без регистрации.

"Радуга Прикамья" — это фестиваль, который существует уже почти 20 лет. За эти годы из небольшого конкурса он превратился в общий смотр кино, которое снимают в Пермском крае.

В нём активно участвуют студенты-режиссёры из института культуры, журналисты ПГНИУ, киностудии города, в том числе и детские киностудии.

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