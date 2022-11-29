Андрей Стрельцов

Пермская спортсменка стала лучшей альпинисткой страны

За достижения в этом году Надежда Оленёва получила «Золотой ледоруб»

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фото: Timeout.Perm

В Федерации альпинизма страны подвели итоги спортивного года и определили обладателей главных наград. Обладательницей одной из самых престижных наград — «Золотой ледоруб России» стала пермячка Надежда Оленёва.

Она совершила первопрохождение на пик Королёва (5816 м, Западный Кокшаал-Тоо) вместе с Александром Парфёновым и Ратмиром Мухаметзяновым.

Также Надежда Оленёва признана лучшей альпинисткой по рейтингу КСА, составленному на основании результатов участия в различных соревнованиях на протяжении года.

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