Андрей Стрельцов Пермская спортсменка стала лучшей альпинисткой страны За достижения в этом году Надежда Оленёва получила «Золотой ледоруб» Поделиться Твитнуть

В Федерации альпинизма страны подвели итоги спортивного года и определили обладателей главных наград. Обладательницей одной из самых престижных наград — «Золотой ледоруб России» стала пермячка Надежда Оленёва.

Она совершила первопрохождение на пик Королёва (5816 м, Западный Кокшаал-Тоо) вместе с Александром Парфёновым и Ратмиром Мухаметзяновым.





Также Надежда Оленёва признана лучшей альпинисткой по рейтингу КСА, составленному на основании результатов участия в различных соревнованиях на протяжении года.

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