Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 10 пожаров Погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 28 ноября, в Пермском крае произошло 10 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Так, два пожара произошло на территории Перми, по одному пожару на территории Лысьвенского, Чайковского, Александровского, Березниковского, Краснокамского, Кунгурского городских округов, Бардымского и Большесосновского муниципальных округов.





Как рассказали в ведомстве, главной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.





Погибших и травмированных нет. За аналогичный период прошлого года (28 ноября 2021 года) произошло семь пожаров, добавили в МЧС.

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