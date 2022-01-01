Елена Синица В Пермском крае выявлено ещё 130 новых случаев заражения коронавирусом Умерли ещё двое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили ещё 130 случаев заражения коронавирусом. При этом в числе заражённых 77 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Наибольшее число заражённых, помимо Перми, выявлено в Соликамском и Еловском округах.





В медучреждения региона пришлось госпитализировать 47 жителей. Выздоровели за эти сутки 169 человек, умерли ещё два человека.





С начала пандемии в регионе официально подтвердился 448 431 случай заражения.

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