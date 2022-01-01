Елена Синица В Пермском крае модернизируют все центры занятости населения Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Пермский край вошёл в число регионов, где в 2023 году планируется провести модернизацию центров занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом необходимые средства уже заложены в бюджете, уточняют в ведомстве.





Всего на реализацию проекта из федерального бюджета Пермскому краю предоставляется более 269 млн руб., еще 14 млн руб. регион софинансирует за счёт краевого бюджета. В планах провести модернизацию не только самого сервиса, но и помещений центров занятости. Все они будут приведены в соответствие с фирменным стилем организации «Кадровый центр Работа России» с зонированием пространства для создания комфортных условий для посетителей.





«Рынок труда меняется очень динамично, постоянно появляются новые технологии. Служба занятости должна соответствовать всем новым требованиям. Это важно, чтобы люди быстрее находили работу, а кадровые службы компаний — нужных специалистов», — отметил губернатор края Дмитрий Махонин.

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