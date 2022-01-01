Елена Синица
Глава Перми рассказал о ходе работ на набережной в Закамске
По словам Алексея Дёмкина, подрядчик набрал хороший темп
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Глава Перми Алексей Дёмкин рассказал о ходе реконструкции набережной в Кировском районе города. По его словам, работы идут с опережением графика.
«Даже в минусовую температуру ремонт на набережной продолжается. Съездил проверить успеваемость. Набран хороший темп, даже с опережением графика», — написал Дёмкин.
Сейчас подрядчик занимается устройством монолитных подпорных стен, лестничных спусков. Вскоре приступит к возведению металлоконструкции, которые станут основанием для смотровых балконов.
Напомним, капитальный ремонт набережной в Кировском районе разделён на два объекта: сквер и берегоукрепление. Общая стоимость работ — 1,553 млрд руб., срок завершения — 30 ноября 2023 года. Подрядчиком является ООО «Техдоргрупп».
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