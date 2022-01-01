Елена Синица В ТРЦ «Планета» открылся магазин MOVE Открытие состоялось 26 ноября Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В субботу, 26 ноября, в ТРЦ «Планета» открылся магазин MOVE. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

В ассортимент MOVE входит одежда, обувь и аксессуары мировых и локальных брендов. В том числе Adidas, Reebok, Puma. Также здесь можно приобрести различный спортивный инвентарь.





Магазин расположен на втором этаже, его площадь составляет 158 кв. м.





Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Планета» открылся пермский бренд одежды Raklanova.

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