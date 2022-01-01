Елена Синица
В ТРЦ «Планета» открылся магазин MOVE
Открытие состоялось 26 ноября
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В субботу, 26 ноября, в ТРЦ «Планета» открылся магазин MOVE. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.
В ассортимент MOVE входит одежда, обувь и аксессуары мировых и локальных брендов. В том числе Adidas, Reebok, Puma. Также здесь можно приобрести различный спортивный инвентарь.
Магазин расположен на втором этаже, его площадь составляет 158 кв. м.
Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Планета» открылся пермский бренд одежды Raklanova.
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