Елена Синица
В ТРЦ «Планета» открылся пермский бренд одежды
Открытие состоялось 28 ноября
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Сегодня, 28 ноября, в ТРЦ «Планета» открылся пермский бренд одежды Raklanova. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.
В магазине представлены футболки с оригинальными принтами, шорты, велосипедки, платья, юбки, рубашки, брюки, спортивные костюмы и верхняя одежда.
Магазин расположен на первом этаже, его площадь составляет 100 кв.м.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ТРК «Семья» на месте Zara Home откроется отдел российского бренда одежды.
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