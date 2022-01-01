Елена Синица В ТРЦ «Планета» открылся пермский бренд одежды Открытие состоялось 28 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 28 ноября, в ТРЦ «Планета» открылся пермский бренд одежды Raklanova. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

В магазине представлены футболки с оригинальными принтами, шорты, велосипедки, платья, юбки, рубашки, брюки, спортивные костюмы и верхняя одежда.





Магазин расположен на первом этаже, его площадь составляет 100 кв.м.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ТРК «Семья» на месте Zara Home откроется отдел российского бренда одежды.

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