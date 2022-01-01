Елена Синица В ТРК «Семья» на месте Zara Home откроется отдел российского бренда одежды Открытие магазина Elis и Lalis запланировано на конец декабря — начало января Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В ТРК «Семья» готовится к открытию магазин одежды Elis и Lalis. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Отдел разместится на втором этаже первой очереди ТРК, где ранее располагалась Zara Home. Бренды Elis и Lalis принадлежат одному из ведущих российских производителей одежды Elis Fashion Rus.





Сеть компании насчитывает 240 магазинов в 100 городах, одежда шьётся на пяти собственных фабриках.





Бренд Elis представляет женскую одежду 42-50 размеров, Lalis — 46-56 размера. Открытие магазина запланировано на конец декабря — начало января.

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