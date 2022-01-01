Елена Синица В Перми осудят мошенника за хищение денег у школ и детсадов Ему удалось выманить более 700 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяка осудят за мошенничество и хищение денег у школ и детских садов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Мужчина заключал контракты на поставку мебели и оборудования для детских садов и спецшкол. Обязательным условием была полная предоплата, поясняют в ведомстве. Однако осуществлять поставки он не собирался.





В результате он смог таким образом обмануть девять образовательных учреждений на сумму более 700 тыс. руб. Уточняется, что все сделки заключались без проведения торгов, потому что сумма каждого контракта не превышала допустимый законом финансовый предел.





Дело передано в суд.

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