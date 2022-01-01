Елена Синица В Перми скоро откроется каток на «Трудовых резервах» Каток работает с 09:00 до 22:00 Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В среду, 30 ноября, в Перми начнёт работать каток на стадионе «Трудовые резервы». Об этом сообщает ВЕТТА.

«Открываем новый сезон 2022/23 в среду, 30 ноября, в 15:00. Ждём всех желающих!» — говорится в социальных сетях стадиона.





Каток работает с 09:00 до 22:00 с техническими перерывами: в будни с 16:30 до 17:30, в выходные и праздничные дни — с 15:00 до 16:00.





Стоимость выхода на лёд для взрослых в будни составляет 200 руб., в выходные — 220 руб., для школьников, студентов и пенсионеров — 150 руб. Дети до 10 лет смогут покататься на коньках за 100 руб. в будни и за 120 в выходные дни.

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