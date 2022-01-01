Елена Синица Только 72% специалистов Пермского края уверены в своих профессиональных навыках Больше других в своих знаниях уверены юристы и строители Поделиться Твитнуть

Только 72% работников Пермского края уверены, что им вполне достаточно профессиональных знаний и навыков, чтобы хорошо выполнять свою работу. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Ещё 19%, наоборот, считают, что их знаний и навыков недостаточно. По России в целом эти показатели составляют 70 и 22% соответственно. Оставшиеся затруднились ответить.

Больше других в своём профессионализме уверены высший менеджмент (88%), юристы (82%) и строители (79%). Сомневаются чаще всего ИТ-специалисты (28%) и представители транспортно-логистической сферы (26%).





При этом чаще всего респонденты говорят о нехватке таких знаний и навыков: английский язык (57%), ведение переговоров (36%), CRM (32%), навыки продаж (32%), 1С: Предприятие (28%), управление персоналом (26%), креативность (25%), AutoCAD (23%), заключение договоров (23%), а также поиск и привлечение клиентов (21%).

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