Андрей Стрельцов
«Парма» потерпела сокрушительное поражение от ЦСКА
Разница в счёте составила почти 40 очков
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб крупно проиграл ЦСКА. Армейцы победили со счётом 109:71.
Самым результативным игроком матча в составе «Пармы-Пари» стал Брайан Аллен. Он набрал 17 очков.
«ЦСКА сегодня играл здорово, показал более жёсткую защиту, чем в Перми, по всему периметру. Они давили на мяч, играли за получение, доминировали под кольцом. Мы совершили очень много потерь, особенно наши первые номера. ЦСКА заслуженно победил», — заявил после встречи главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.
Теперь «Парме» предстоит домашняя игра с «Самарой» 2 декабря.
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