Андрей Стрельцов «Парма» потерпела сокрушительное поражение от ЦСКА Разница в счёте составила почти 40 очков Поделиться Твитнуть

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб крупно проиграл ЦСКА. Армейцы победили со счётом 109:71.

Самым результативным игроком матча в составе «Пармы-Пари» стал Брайан Аллен. Он набрал 17 очков.





«ЦСКА сегодня играл здорово, показал более жёсткую защиту, чем в Перми, по всему периметру. Они давили на мяч, играли за получение, доминировали под кольцом. Мы совершили очень много потерь, особенно наши первые номера. ЦСКА заслуженно победил», — заявил после встречи главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.





Теперь «Парме» предстоит домашняя игра с «Самарой» 2 декабря.

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