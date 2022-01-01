Максим Артамонов В Перми «Лента» начала менять вывески на всех магазинах «Семьи» В ТРК «Столица» уже новое название Поделиться Твитнуть

Розничная сеть «Лента» меняет вывески на трёх крупных магазинах города — Универсаме на ул. Борчанинова, гипермаркете в ТРК «Семья» и магазине в ТРК «Столица». Также будет заменена вывеска в Березниках по улице Мира. Вместо «Семьи» они будут называться «Гипер Лента».



Остальные магазины сменят вывески позднее: супермаркеты «Семья» переименуют в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини-Ленту». Полностью объединить сеть ретейлер планирует до конца года.



Напомним, 10 ноября бывшие гипермаркеты «Семья» в Пермском крае открылись под вывеской «Гипер Лента». В магазинах поменяли вывески, переклеили рекламу, выставили фирменные ценники, а кассиров переодели в фирменную одежду сети. Тогда же в сети отметили планы по дальнейшему ребрендингу.



Летом 2021 года при покупке пермской сети «Семья» генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин отмечал, что гипермаркеты «Семья» потеряют собственный бренд и станут «Лентами», супермаркеты переименуют в «Супер Ленты», а магазины у дома будут называться «Мини Лентами». Ребрендинг предполагалось завершить до конца 2022 года.



«Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, в июне 2021 года заключила соглашение о покупке Группы компаний «Семья». Цена сделки составила 2 млрд 350 млн руб. Покупателем выступало ООО «Лента» — это косвенная дочерняя компания МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) «Лента».



Группа компаний «Семья» была четвёртым по величине ретейлером в Пермском крае. Она управляла 75 магазинами в регионе, в том числе четырьмя гипермаркетами, 27 супермаркетами и 44 магазинами у дома. В результате покупки сети «Семья» доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье увеличилась до 7%.



Елена Синица

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