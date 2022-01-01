Елена Синица Пермь попала в пятёрку городов с самыми доступными новостройками В городе стоимость квадрата составляет в среднем 89 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь занимает пятое место в рейтинге городов-миллионников с самым доступным первичным жильём. Такие данные приводят аналитики сервиса ЦИАН.

По данным компании, в Перми квадратный метр жилья в новостройке обойдётся в среднем в 89 тыс. руб. Самое доступное жильё оказалось в таких российских городах, как Омск, Челябинск и Волгоград, где средняя цена «квадрата» составляет от 65 до 77 тыс. руб.





Далее идёт Самара, где средняя цена «квадрата» нового жилья составляет 78,3 тыс. руб. В десятку городов также вошли Красноярск (85,05 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (86 тыс. руб.), Краснодар (89,5 тыс. руб.), а также Нижний Новгород и Новосибирск (97,14 и 99,05 тыс. руб. соответственно.).

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