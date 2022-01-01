Елена Синица В Кудымкаре на таксиста с ножом напали в диспетчерской Сейчас подозреваемый находится под стражей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Кудымкаре Пермского края на таксиста напали с ножом в диспетчерской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Поясняется, что подозреваемый вечером в диспетчерской службе такси из-за неприязни нанес 23-летнему молодому человеку несколько ножевых ранений. Затем злоумышленник скрылся, говорят в ведомстве.





После этого ориентировку передали на подозреваемого всем нарядам полиции. Схожего по описанию гражданина задержали инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД. Подозреваемым оказался 34-летний ранее судимый местный житель.





Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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