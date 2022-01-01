Банк «Урал ФД» увеличил лимит по экспресс-гарантиям для малого и среднего бизнеса Поделиться Твитнуть

фото: урал фд

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить онлайн заявку на сайте «Урал ФД» и получить банковскую гарантию на участие в конкурсе на сумму до 15 млн рублей за несколько часов без визита в отделение и без открытия расчетного счета. Оформление доступно без залога на срок до 140 дней включительно.

В рамках онлайн-сервиса оформляются экспресс-гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 185-ФЗ, ПП РФ №615. Лимит на обеспечение исполнения обязательств по контракту составляет 3 миллиона рублей. Лимит на клиента (максимальная сумма выданных и действующих экспресс-банковских гарантий в рамках продукта) составляет 6 миллионов рублей, на участие в конкурсе —15 миллионов.





«Конец года — горячее время для участия в госзакупках. Представители малого и среднего бизнеса особенно заинтересованы в том, чтобы обеспечить себя заказами и стабильной работой на длительный срок. Однако именно в этом сегменте бизнесу для победы в тендере так нужна банковская гарантия! Мы увеличили лимит по эксперсс-гарантиям до 15 млн руб. и готовы поддержать предпринимателей, выступив гарантом исполнения обязательств по сделкам!», — комментирует Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий банка «Урал ФД».





Для получения услуги необходимо подать заявку на сайте банка. Подробнее о продукте узнавайте в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов «Урал ФД», а также по телефону 8-800-100-10-40.





Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 . АО КБ «Урал ФД».





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