Елена Синица В Пермском крае за один день произошло 19 пожаров Четыре из них случилось в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 27 ноября, в Пермском крае произошло 19 пожаров. Об этом сообщает краевое МЧС.

Поясняется, что четыре пожара случилось на территории Перми, три пожара на территории Лысьвинского городского округа, два пожара на территории Краснокамского городского округа.

Также по одному пожару на территориях Соликамского, Березниковского, Чердынского, Октябрьского, Кунгурского городских округов, Пермского, Сивинского, Березовского, Кочевского, Кишертского муниципальных округов.





«К сожалению, в результате пожаров имеются погибшие, травмированных нет», — добавили в ведомстве.





Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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