Елена Синица На этой неделе в Перми будет работать только один мобильный пункт вакцинации При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 28 ноября по 4 декабря в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минздрав.

Так, вакцинироваться от гриппа, пневмококковой инфекции и коронавируса жители города смогут в ТРК «Семья» на улице Революции, 13 (2-й этаж). Здесь мобильный пункт будет работать 1 и 2 декабря с 15:00 до 19:00 часов, а также в субботу 3 декабря с 11:00 до 15:00.





При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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