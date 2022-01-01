Максим Артамонов В пермском питомнике для растений планируется создать дендрарий Из него будут брать семена для собственного производства Поделиться Твитнуть

В муниципальном питомнике растений планируется создать дендрарий. Планируется, что он будет обеспечивать питомник семенами собственного производства и работать как коллекционный сад.

Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на МКУ «ГорЗеленСтрой», дендрарии породы будут теми же, что и планируются к размножению, но редкими в естественных условиях. Работы по созданию дендрария будут проходить параллельно строительству питомника. Видовой состав пока не определён.

При этом дендрарий не будет открытым для свободного посещения, но в нём будет возможно проведение учебных и экскурсионных мероприятий рамках эколого-просветительской деятельности планируется.

Напомним, о создании городского питомника растений было объявлено в начале года. Питомник находится в ведении МКУ «Горзеленстрой» и расположен на земельном участке в 56,8 га рядом с Восточным обходом.

На его территории планируется создать административный корпус с лабораторией, ангар для обслуживания техники, пост охраны, фильтровальную станцию, каркасные теплицы для выращивания растений, склады удобрений и ядохимикатов.

В сентябре на этой территории было заложено первое поле с саженцами, а к 2026 году на земельном участке планируется вырастить 50 тыс. кустарников и 30 тыс. деревьев.

В июле этого года также стало известно о планах мэрии Перми организовать ещё один питомник — в деревне Хмели Пермского района. МКУ «Горзеленстрой» получило в безвозмездное пользование участок в 73,08 га.

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