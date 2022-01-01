Елена Синица Краевое УФССП взыскало более миллиона в пользу пострадавших от «бизнеса» по торговле людьми На скамье подсудимых оказались шесть жителей региона Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Пермском крае Судебные приставы взыскали более 1 млн руб. в пользу пострадавших от незаконного «бизнеса» по торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 2018 году в регионе осудили группу лиц, завербовавшую и продавшую за границу более 20 женщин. Женщинам предлагали хорошую работу, объясняя это высоким спросом посетителей ресторанов, ночных клубов и других увеселительных заведений в Королевстве Бахрейн Саудовской Аравии.





На самом же деле после пересечения границы их передавали неустановленным лицам, которые принуждали их к занятию проституцией.





Это вскрылось после того, как двум женщинам удалось сбежать из рабства. Вернувшись на родину, они обо всем рассказали полиции.





В результате на скамье подсудимых оказались шесть жителей Пермского края. Все они были приговорены к лишению свободы. Судом также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.





В частности, с одного из осужденных взыскали моральный ущерб в пользу 11 человек на общую сумму порядка 1,1 млн руб. Мужчина полностью погасил эту сумму.

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