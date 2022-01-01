Елена Синица За год оборот розничной торговли в Пермском крае снизился на 7,5% В то же время вырос оборот общественного питания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За период с января по октябрь 2022 года оборот розничной торговли в Пермском крае составил 543,8 млрд руб. Это на 7,5% меньше уровня прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

За тот же период оборот общественного питания достиг отметки 24,1 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 3,8% выше прошлогоднего уровня.





Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 ноября 2022 года составил 42,8 млрд руб. Это соответствует 48 дням торговли.

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