Елена Синица В Пермском крае на текущей неделе похолодает до -30 Сильные морозы придутся на выходные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на неделе с 28 ноября по 4 декабря ожидаются морозы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Так, в понедельник, 28 ноября, температура воздуха в регионе днем составит около -8…-13 градусов. В ночь на вторник же похолодает до -11…-16 градусов, при прояснениях до -20. Днем будет также около -8…-13 градусов.





В ночь на среду температура воздуха опустится до -11…-16 градусов, а днем не опустится ниже -13. В четверг и пятницу столбики термометров днем опустятся до -10…-15.

В выходные же похолодает до -30 градусов.

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