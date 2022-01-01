Андрей Стрельцов «Кама» поделила очки с «Тарханом» В Стерлитамаке пермская волейбольная команда выиграла один матч и проиграла второй Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

В седьмом туре Чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» «Кама» провела спаренные игры на выезде против ВК «Тархан» из Стерлитамака.

В первом поединке, который состоялся в субботу, пермяки одержали убедительную победу 0:3. Однако на следующий день, в воскресенье, удача уже улыбнулась хозяевам площадки 3-1.





По итогам игр «Кама» сохранила шестое место в турнирной таблице, а «Тархан» остался на пятом. Разница между командами составляет одно очко.

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