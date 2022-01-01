Елена Синица
Только 30% пермяков не получали бесполезные подарки на день рождения
К числу бесполезных отнесли посуду, вазы, съедобные подарки
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По данным портала SuperJob, только 3 из 10 пермяков не получали ненужных подарков на дни рождения.
Так, 10% опрошенных к числу бесполезных подарков отнесли шкатулки, вазы и статуэтки. Еще 6% посчитали таковыми бокалы, сервизы, фужеры и кружки. По 4% отметили, что бесполезными считают подаренные им предметы гардероба и бытовую технику.
Порядка 3% пермяков не видят пользы в сувенирах, живых цветах и парфюмерно-косметической продукции. Съедобный подарок назвали бесполезным также 3%. Конверты с деньгами не одобряют еще 2%.
Мягкие игрушки, открытки, бижутерию, канцелярские принадлежности, гаджеты, картины и наборы для душа считают бесполезными по 3% респондентов.
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